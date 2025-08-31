Taurianova,  attentato alla gioielleria. È stata una bomba molotov ben articolata. Ancora non è stato trovato l’innesco

Una bomba molotov ben articolata è esplosa davanti alla gioielleria “TesOro” a Taurianova sita in Via della Colomba, a pochi passi dalla centralissima Piazza Macrì, e dalle indiscrezioni sembra che non è stato trovato ancora l’innesco.

Così come abbiamo riportato nel precedente articolo, l’attentato è avvenuto nella notte scorsa. L’attività commerciale molto nota in città, è stata oggetto di malviventi che hanno posizionato una bomba molotov all’ingresso del locale. Per quanto riguarda i danni sono stati lievi, è stata solo annerita la saracinesca. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Taurianova guidati dal maresciallo Salvatore Barranco. In ogni caso si tratta di un messaggio inquietante.