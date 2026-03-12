Taurianova, Anna Raso annuncia la sua candidatura a sostegno di Domenico Romeo

Riceviamo e pubblichiamo la nota della candidata a consigliere comunale per le prossime amministrative di maggio a Taurianova, Anna Raso, a sostegno del candidato a sindaco Domenico Romeo

Per la terza volta ho scelto di mettermi in gioco candidandomi come consigliera comunale. È una scelta che nasce dalla passione e dalla voglia di fare per la mia comunità e dal desiderio di lavorare con impegno e responsabilità per il nostro paese.

Non rinnego nulla del mio precedente percorso. Ogni esperienza mi ha insegnato qualcosa e mi ha resa ancora più consapevole di quanto sia importante esserci, ascoltare, lavorare e assumersi le proprie responsabilità. Chi mi conosce sa che quando assumo un impegno lo porto avanti fino in fondo, con determinazione e serietà. Per me la politica è un servizio, è presenza, è lavoro quotidiano, è rispetto per le persone e per la comunità che rappresentiamo.

Ho scelto di affiancare con convinzione il candidato a sindaco Domenico Romeo, che con forza e senso di responsabilità ha deciso di accettare questa nuova sfida per il bene della nostra comunità.

A tutti i candidati auguro una campagna elettorale serena, fatta di rispetto, confronto costruttivo e anche un pizzico di sano spirito di umorismo.

Io continuo a metterci la faccia, il cuore e l’impegno.

Con la stessa determinazione di sempre, e con una certezza: il futuro della nostra comunità si costruisce con il lavoro, con il coraggio e con persone che desiderano lavorare con slancio ed energia. Sono una persona che in qualsiasi circostanza non si è mai tirata indietro . E non inizierò certo adesso!

Buona campagna elettorale a tutti… un forte in bocca a lupo al mio candidato Domenico Romeo