Il taurianovese Andrea Sofia approdo all’Italian Spinning Team con la carica di “Spinning Promo Team”

Originario degli STATES 🇺🇸, ideato da Johnny Goldberg, un ciclista professionista sudafricano cresciuto in California, lo SPINNING® approda in Italia 🇮🇹 nel 1995 alla fiera del fitness di Rimini come un programma di allenamento che combina esercizio fisico e motivazione, con l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico dei partecipanti. Da allora è stato un successo inarrestabile, anno dopo anno i centri ufficiali Spinning® si sono moltiplicati in tutto il territorio nazionale!

La Spinning® Class è diventata l’allenamento di gruppo di indoor cycling n. 1 al mondo, un viaggio virtuale lungo un percorso che alterna andature diverse, scandite da una colonna sonora che aiuta i partecipanti a visualizzare i cambiamenti di percorso.

Il tutto sotto la guida di un istruttore certificato che ha ricevuto una formazione specifica sulle metodologie dell’allenamento e sulle tecniche motivazionali, veri punti di forza dello Spinning® Program.

A Taurianova lo Spinning® si afferma prepotentemente fin dal 1999 all’interno del Centro Fitness MASTERPALESTRA, DA SEMPRE E ANCORA OGGI, unico Centro Ufficiale FISPIN della nostra città, diventando da subito un punto di riferimento per numerosi appassionati e attirando l’attenzione di FISPIN SSD a R.L., che individua in quel Centro e nel suo istruttore, Andrea Sofia, un modello di efficienza, per numeri e qualità, un volano che accelera giorno dopo giorno, creando la grande energia che dà forza all’intero movimento.

Ed è cosi che, a coronamento di un lungo e laborioso percorso di formazione iniziato nel lontano 1999 e proseguito ininterrottamente negli annı con un costante lavoro di promozione e divulgazione della disciplina, l’ASD Master Palestra Taurianova è lieta di comunicare che lo Spinning® Instructor Andrea Sofia ha ricevuto una importante promozione: da Gennaio 2026 è entrato a far parte dell’ Italian Spinning® Team con la carica di Spinning® Promo Team.

Quest’incarico nasce dal riconoscimento dell’impegno concreto e costante con cui Andrea promuove lo Spinning® in Calabria, contribuendo alla diffusione del programma, dei suoi valori e della sua qualità sul territorio.

Questa carica è riservata in Italia esclusivamente a pochi istruttori che, per competenze e qualifiche, sono risultati essere tra i migliori di tutta Italia.

Facciamo ad Andrea i nostri più sinceri complimenti e gli auguriamo un grande successo in questo nuovo e prestigioso incarico.