Taurianova, ancora altre tre giornate “Open Day” organizzate dal Comune per passare alla Carta d’Identità elettronica: 1, 2 e 3 maggio

Il Comune di Taurianova organizza altre tre giornate “Open Day” per passare dalla Carta d’Identità cartacea in scadenza il 3 agosto p.v., alla Carta d’Identità elettronica. I residenti del Comune di Taurianova ancora in possesso di quella cartacea risultano intorno ai 3.000 e grazie al lavoro certosino e di sensibilizzazione dei dipendenti comunali diretti dal Responsabile dell’Ufficio Anagrafe ed Elettorale Giuseppe Gatto coadiuvato da Bruno Ursida, Giuseppe Catalano, Domenico Zagami e Giovanni Sposato, che con grande spirito di servizio e sacrificio sono a disposizione dei cittadini nei giorni 1, 2 e 3 maggio, dalle ore 9 alle ore 13 per trasformare un documento elettronico che garantisce un più alto livello di protezione contro le falsificazioni e inoltre consente di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

I cittadini per il rilascio della carta dovranno presentarsi muniti di Codice Fiscale o Tessera Sanitaria e una fotografia formato tessera (anche su supporto Usb) ed avere una risoluzione di almeno 400 dpi, insieme alla ricevuta di pagamento tramite il circuito Pago Pa di 27,29 euro, da pagare usando esclusivamente la piattaforma MyPay aderente al circuito nazionale PagoPA.

Ancora un elogio per il grande lavoro svolto dai dipendenti comunali sopra menzionati per il loro servizio nell’interesse esclusivo dei cittadini di Taurianova.