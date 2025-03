Taurianova, affidato il servizio gestione dei rifiuti per cinque anni alla “Muraca” per un importo di oltre 8 milioni di euro

C’è l’affidamento per il “Servizio di gestione integrata dei rifiuti, assimilati e di igiene ambientale” a Taurianova per un importo di 8.396.974,75 euro alla Ditta “Muraca Srl”. Il contratto avrà una durata di cinque anni con la ditta di Lamezia Terme e da come si legge nella Determina a firma del responsabile del settore, arch. Antonino Bernava (n. 248 dell’11 marzo 2025), “ha dichiarato di possedere i requisiti richiesti dal bando/disciplinare di gara, e che intende eventualmente subappaltare ad impresa idonea e qualificata, previa visione di quanto indicato nel CSA e nel bando/disciplinare di gara, i seguenti lavori o le parti di opere: a) categoria: servizi, nella misura del 10%, lavorazioni: servizi di spazzamento; b) categoria: servizi, nella misura del:10%, lavorazioni: servizi di taglio erba; c) categoria: servizi, nella misura del: 10%, lavorazioni: servizi di trasporto”.