Tanto sostegno all’on. Cannizzaro per la scela di candidarsi a sindaco di Reggio Calabria

Il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Calabria esprime convinto e pieno sostegno alla scelta del coordinatore regionale e deputato Francesco Cannizzaro di candidarsi alla guida della città di Reggio Calabria.

L’intera squadra di Forza Italia si riconosce con convinzione in questa candidatura, sostenendola con unità, orgoglio e spirito di responsabilità, consapevole che rappresenti non solo una proposta politica forte, ma anche un gesto di amore e dedizione verso Reggio Calabria.

Si tratta di una decisione consapevole, radicata e profondamente sentita, maturata lungo un percorso politico lineare e coerente, che oggi trova il suo naturale compimento in un’assunzione di responsabilità diretta verso la comunità reggina. Una scelta d’amore, autentica e viscerale, verso la propria terra, verso la propria gente, verso una città che Francesco Cannizzaro sente parte di sé e alla quale ha già dedicato impegno, passione e risultati concreti.

Francesco Cannizzaro ha dimostrato, nel corso della sua qualificata esperienza parlamentare, una visione chiara e una straordinaria capacità di trasformare le idee in azioni concrete, portando Reggio Calabria nelle sedi istituzionali nazionali con efficacia e determinazione, come pochi hanno saputo fare. Un impegno che, per incisività e risultati, ha rappresentato un punto di riferimento concreto per il territorio, ben oltre quanto espresso da questa amministrazione negli ultimi dodici anni.

La sua candidatura nasce da una leadership solida, da un percorso costruito con coerenza, orgoglio e senso di appartenenza, ma soprattutto da un legame profondo con la città: un legame fatto di identità, radici e responsabilità. Non è una scelta comoda. Ma di appartenenza. Di orgoglio. È la scelta di chi decide di mettersi in gioco fino in fondo, di chi sente il dovere di stare vicino alla propria comunità, guidandola con visione, qualità e concretezza.

Siamo certi che non solo sarà un eccellente Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ma che continuerà a esercitare il ruolo di coordinatore regionale di Forza Italia con ancora maggiore incisività, rafforzando la già forte presenza del partito e la sua capacità di radicamento e ascolto sui territori, in una sinergia virtuosa tra livello locale e nazionale.

Reggio Calabria merita una guida autorevole, capace e visionaria. Francesco Cannizzaro rappresenta oggi questa opportunità, con il cuore, con la competenza e con il coraggio di chi sceglie di servire la propria città fino in fondo.

Domenico Giannetta

Capogruppo di Forza Italia Consiglio regionale della Calabria

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA GIACOMO CRINO’

La candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria rappresenta una scelta di grande valore politico e istituzionale. Con Francesco mi lega un rapporto di amicizia e di stima consolidato nel tempo, che mi ha consentito di apprezzarne non solo le doti umane, ma anche la serietà, la concretezza e la condivisione di un’idea di politica che deve sempre mettere al centro il territorio e le persone.

Nel suo percorso parlamentare ha dimostrato di saper interpretare con autorevolezza le esigenze di Reggio Calabria, della Città metropolitana e dell’intera Regione, costruendo interlocuzioni solide e riportando il nostro territorio dentro dinamiche decisionali importanti.

Sono convinto che Francesco Cannizzaro sia la figura più adatta per guidare questa nuova fase e per dare a Reggio, al territorio metropolitano e alla Calabria una prospettiva forte, credibile e concreta.

A Francesco rivolgo un augurio sincero per questa sfida impegnativa e importante, con la certezza che saprà affrontarla con il senso di responsabilità, la passione e la lucidità che hanno sempre contraddistinto il suo agire politico.

Galati (NM) ‘pieno sostegno alla candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria’

La candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria e’ una buona notizia per la citta’, per la politica e la buona amministrazione.

Ma la sua scelta, la sua disponibilita’ – da

deputato e coordinatore regionale di forza italia – e’ un atto di amore e di altruismo nei confronti del territorio. Cannizzaro ha tutte le capacita’ e le competenze per amministrare bene e con lungimiranza ma anche lo spessore umano e la sensibilita’ per affrontare tutte le questioni legate all’amministrazione di una grande citta’. Da Noi Moderati il pieno e convinto sostegno alla sua candidatura a sindaco’.

On Pino Galati coordinatore di Noi Moderati in Calabria

Comunali Reggio Calabria, Mattiani: “La Lega Calabria al fianco di Cannizzaro Sindaco con grande convinzione”

La notizia della Candidatura a Sindaco di Reggio Calabria annunciata dall’On.le Francesco Cannizzaro incassa il convinto sostegno della Lega Calabria per il tramite del Commissario Provinciale di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani:

“La candidatura di Francesco Cannizzaro è una grande notizia per la Città di Reggio Calabria. Si tratta di una figura autorevole e competente che, in questi anni da Deputato, non ha mai fatto mancare il Suo supporto concreto e fattivo alla Città. Francesco ama profondamente questa terra e Reggio Calabria e questo Suo legame con il territorio, unito alle doti e alle capacità che ha già dimostrato di possedere, sono convinto riusciranno a far decollare una terra che merita di volare in alto. Pur non essendo il Sindaco della Città è riuscito a fare tanto direttamente da Roma, facendo confluire sul territorio milioni di euro in investimenti, di cui Reggio Calabria sta già giovando. Questi sono risultati concreti, che dimostrano che esiste una buona politica fatta da persone serie e concrete.”.

Parole di entusiasmo quelle del Commissario Mattiani che prosegue:

“Sin da subito come Lega Calabria abbiamo supportato la candidatura di Cannizzaro a Sindaco, già quando si paventava una mera possibilità di una Sua discesa in campo, perché siamo convinti che con Lui Reggio Calabria possa davvero voltare pagina. Reggio Calabria merita molto di più rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni. I Reggini meritano una amministrazione all’altezza del compito, che sappia proiettare la Città verso il futuro. Una Città capace di costruire il proprio futuro. Noi ci siamo e saremo al Suo fianco per dare il nostro contributo in questa battaglia per il cambiamento, il rinnovamento e lo sviluppo.”.