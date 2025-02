Tanta paura a Gioia Tauro per il crollo di calcinacci e mattoni della galleria del centro. FOTO

Grande spavento a Gioia Tauro per il crollo di calcinacci e mattoni della galleria situata nella centralissima Via Roma, dove pochi istanti prima c’erano alcuni passanti, e possiamo dire che per fatalità si è evitato il peggio. Il crollo si è verificato nel tardo pomeriggio intorno alle 16.

Sul posto, immediatamente sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco per avviare i rilievi del caso e

mettere in sicurezza l’area.