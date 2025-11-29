Tagli agli infermieri: Ranuccio annuncia una interrogazione al Governo Regionale

Circolano in queste ore notizie preoccupanti sul possibile mancato rinnovo dei contratti di circa

quaranta infermieri impiegati nei presidi di Locri, Melito Porto Salvo, Polistena e Gioia Tauro. Una

prospettiva che, se confermata, avrebbe effetti pesanti su reparti già oggi in forte difficoltà, con

ricadute per l’intero territorio della Locride e della Piana di Gioia Tauro.

Secondo le informazioni disponibili, questi professionisti erano stati reclutati con contratti a tempo

determinato della durata di sei mesi per garantire i livelli essenziali di assistenza. Alla scadenza, però,

non emergerebbero indicazioni chiare sul loro futuro né su eventuali piani di sostituzione.

Solo nell’ospedale di Locri sarebbero coinvolti dieci infermieri distribuiti tra ginecologia,

pneumologia, gastroenterologia, pronto soccorso, pediatria, urologia, neurologia e laboratorio

analisi. Situazione analoga riguarderebbe anche i presidi di Melito, Polistena e Gioia Tauro, con un

impatto diffuso su due aree già segnate da carenze strutturali e dalla cronica difficoltà di garantire

servizi adeguati.

A complicare ulteriormente il quadro, vi sarebbe il pensionamento imminente dell’unico biologo

che a Locri si occupa degli screening preventivi, con il rischio di ridurre ulteriormente l’offerta di

servizi fondamentali per la diagnosi precoce.

“La Regione – dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio (PD) – deve

fornire immediatamente chiarimenti. La Locride e la Piana non possono essere lasciate

nell’incertezza né esposte al rischio di un ulteriore indebolimento dei servizi sanitari. Se davvero

decine di infermieri dovessero cessare il servizio senza un piano sostitutivo, saremmo di fronte a un

fatto gravissimo, con ricadute dirette sulla qualità dell’assistenza e sulla sicurezza delle cure.”

Ranuccio evidenzia inoltre come la situazione metta in luce una gestione del personale priva di

programmazione e trasparenza: “Le comunità hanno diritto a sapere cosa intende fare la Giunta.

Non è ammissibile che territori già in difficoltà vivano nell’incertezza assoluta, senza risposte e senza

una strategia chiara.”

Il vicepresidente annuncia quindi una imminente iniziativa: “Sto predisponendo un’interrogazione

per chiedere alla Regione di chiarire l’esatta situazione dei contratti in scadenza, quali misure si

intendono adottare e quali garanzie verranno date ai cittadini della Locride e della Piana in termini

di continuità dei servizi. In questa fase nessuno può restare in silenzio. I sindaci e le istituzioni locali

devono fare la loro parte, perché la tutela del diritto alla salute riguarda tutti e non può essere

rinviata.”