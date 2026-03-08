SVELATE LE DATE DELL’VIII EDIZIONE DELL’INFIORATA DI TAURIANOVA

Il tema sarà:” Made In Italy – Il Genio Italiano Nel Mondo”

“Petalo dopo petalo, Taurianova celebra la bellezza e l’eccellenza del Made

in Italy”

Un tema affascinante, un messaggio potente: l’Italia che incanta il mondo.

Ci sono tre date da segnare in rosso sul calendario: 19, 20 e 21 giugno.

In quei tre giorni, Taurianova tornerà a trasformarsi in un immenso laboratorio di

bellezza, arte e identità con L’VIII EDIZIONE DELL’INFIORATA di TAURIANOVA, ormai

tra le manifestazioni culturali più prestigiose e attese dell’intero Mezzogiorno.

Ma quest’anno ci sarà qualcosa di più.

Un messaggio.

Una sfida.

Il tema scelto per il 2026 rappresenta un vero atto d’orgoglio.

Un richiamo potente a quella straordinaria grandezza che ha reso l’Italia faro di

civiltà, arte, scienza, moda, musica, design e ingegneria nel mondo. Mai come

adesso il nostro Paese necessita di riscoprire la propria forza, la propria identità, la

propria capacità di guidare con talento e creatività quella rivoluzione pacifica di cui il

mondo ha bisogno.

Anche questa volta il tema nasce da una brillante intuizione della socia Katia

Cardona, che insieme alla Direttrice Artistica, la Professoressa Valentina Mammana,

presidente dell’Associazione CulturArte di Noto e Vice presidente del Comitato

Internazionale di Arte Effimera, ha saputo trasformare un’idea in un progetto

straordinario e coinvolgente. Una visione che parla al cuore degli italiani, dentro e fuori i confini nazionali e che si tradurrà in opere floreali capaci di raccontare simboli,

volti e capolavori del genio italiano, da Leonardo fino alle innovazioni

contemporanee.

Sotto la rinnovata guida artistica della Professoressa Mammana, le composizioni

hanno imparato a mutare in narrazioni visive, curate nei minimi dettagli, frutto di

studio, progettazione e passione.

Le strade del centro cittadino diventeranno tele monumentali, dando vita a un

percorso emozionante che attraverserà secoli di eccellenza italiana.

L’Infiorata sarà organizzata come sempre dalla virtuosa Pro Loco di Taurianova,

guidata dal Presidente Pier Luigi Melara e con il determinante contributo del

Responsabile dell’evento Nello Stranges, della Responsabile organizzativa Cinzia

Cucinotta e del tesoriere Mimmo Albanese.

Immancabile e preziosa sinergia sarà la collaborazione degli Amministratori locali,

dal Sindaco Roy Biasi in testa, all’Assessore alla Cultura Maria Fedele, all’Assessore

allo spettacolo Massimo Grimaldi.

Una squadra affiatata che anno dopo anno ha saputo far crescere la manifestazione

fino a renderla un punto di riferimento nel circuito delle grandi infiorate italiane.

Anche per questa edizione sono attese le migliori associazioni di infioratori chiamatea confrontarsi in una cornice di prestigio transnazionale. Tradizioni, tecniche e

sensibilità artistiche differenti si incontreranno nel cuore della Calabria, assegnando

a Taurianova il titolo di “crocevia internazionale dell’arte effimera”.

Saranno tre giorni che lasceranno il segno. Assicurano gli organizzatori:

“Per tre giorni Taurianova non sarà soltanto una città che ospita un evento, ma il

palcoscenico di un messaggio universale: la bellezza, quando nasce dalla passione e

dalla condivisione, è capace di parlare al cuore di chiunque e lasciare un segno nel

tempo. E anche quando i petali svaniranno, resterà viva l’emozione di aver celebrato

insieme il vero spirito del Made in Italy”.

Il conto alla rovescia è iniziato.

Il 19, 20 e 21 giugno, Taurianova vi aspetta.