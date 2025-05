Supreme 2: al via in Calabria le attività operative del programma per la prevenzione e il contrasto allo sfruttamento lavorativo dei migranti 

Dopo mesi di intensa preparazione, prendono avvio le attività operative del Programma Su.Pr.Eme.2, il piano straordinario, quinquennale e integrato per prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo delle persone migranti nelle cinque regioni del Sud Italia (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata). Finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2021–2027) e dal Piano Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà (FSE+ 2021–2027), il progetto entra ora nella sua fase più concreta con l’apertura dei Poli Sociali Integrati e l’attivazione dei servizi sul territorio.

La Regione Calabria, che ha adottato la strategia di coinvolgere i Comuni e gli enti del terzo settore (ETS) attraverso la forma della coprogettazione, continua a perseguire le azioni di contrasto alle forme di sfruttamento lavorativo mediante la cooperazione interistituzionale e la complementarità di diversi interventi e servizi finalizzati a offrire soluzioni alloggiative dignitose, percorsi di inclusione sociale e lavorativa, nonché tutela giuridica ed economica ai lavoratori e alle lavoratrici.

Il Consorzio NOVA, partner delle regioni coinvolte nel progetto, svolge un ruolo centrale di supporto tecnico all’interno del programma, garantendo coerenza metodologica, accompagnamento operativo e monitoraggio costante delle attività. Accanto a esso, le amministrazioni comunali e gli ETS continuano a giocare un ruolo significativo, sia come destinatarie dei finanziamenti europei, sia come interlocutori territoriali indispensabili nella realizzazione delle azioni progettuali.

Su.Pr.Eme.2 si inserisce in continuità con le esperienze già maturate attraverso i precedenti programmi Su.Pr.Eme. e P.I.U. Su.Pr.Eme, che hanno contribuito a costruire una rete territoriale di servizi a contrasto dello sfruttamento, promuovendo un approccio integrato e multidisciplinare nei contesti più fragili delle regioni del Sud. In particolare, alcuni dei Poli attivati con il nuovo programma rappresentano una prosecuzione e un rafforzamento di presidi già esistenti, garantendo così continuità e consolidamento delle azioni sul campo.

Una rete capillare di intervento sul territorio

La firma delle convenzioni tra la Regione Calabria, dieci Enti del Terzo Settore e i cinque Comuni coinvolti – Taurianova (capofila per Rosarno e San Ferdinando), Corigliano-Rossano e Cassano allo Ionio – ha dato avvio alle prime soluzioni stabili di accoglienza, orientamento e inclusione.

I Poli Sociali Integrati dislocati sul territorio rappresentano presìdi fondamentali per l’emersione e la tutela delle vittime di grave sfruttamento lavorativo, offrendo ascolto e supporto legale ai cittadini migranti, nonché servizi di mediazione interculturale, di trasporto verso i luoghi di lavoro insieme a percorsi di abitare diffuso necessari a favorire l’autonomia e la coesione comunitaria.

Nella Piana di Gioia Tauro, dove si collocano i Poli Sociali Integrati di Taurianova, Rosarno e San Ferdinando – le attività previste comprendono l’attivazione del Servizio di assistenza legale per la costituzione di associazioni di migranti; la realizzazione di percorsi formativi sull’associazionismo e le migrazioni, finalizzati al self-employment; l’erogazione del servizio di mediazione linguistica e culturale; la definizione di protocolli e policy locali a supporto dell’emersione, attraverso tavoli tecnici inter-istituzionali; l’avvio di interventi di prossimità nelle aree informali, finalizzati all’aggancio, alla segnalazione e all’emersione; laboratori partecipativi e focus group con comunità migranti e cittadinanza attiva. Gli enti del terzo settore, responsabili delle attività previste, sono le organizzazioni Macramè, Oasi Odv, Chico Mendez, Promidea.

Per la Piana di Sibari – dove si collocano i Poli Sociali di Cassano allo Ionio e Corigliano Rossano – le attività previste si concentrano sullo sviluppo di un servizio legale e amministrativo itinerante per il supporto alla regolarizzazione; erogazione di percorsi di mediazione linguistico-culturale nei contesti lavorativi e abitativi informali; attivazione di Helpdesk e sportelli di ascolto con supporto ai migranti nei processi di inserimento sociale; piani formativi sull’accesso ai servizi e ai diritti, con distribuzione di materiali multilingua; azioni di accompagnamento all’abitare e promozione di soluzioni di housing sociale; costituzione di reti territoriali per l’inclusione tra enti pubblici, privato sociale e imprese agricole. Gli attori principali delle azioni sono le organizzazioni Promidea, Don Vincenzo Matrangolo, Tendiamo Le Mani, Liberamente, Altro Diritto Odv, Cidis.

In entrambi i territori gli operatori svolgono diverse attività di prossimità recandosi settimanalmente nelle aree dove maggiore è la domanda di assistenza diretta e costante ai braccianti, come nel caso della Tendopoli nell’area della Piana di Gioia Turo e nei villaggi circostanti.

Servizi complementari e progettazione integrata

Oltre ai Poli Sociali, il programma Su.Pr.Eme.2 prevede servizi cruciali come gli Helpdesk territoriali e il funzionamento di un Tavolo Anticaporalato per il coordinamento delle strategie di contrasto al fenomeno.

L’Helpdesk – attivo sia in presenza presso i Poli sia in modalità remota (https://www.helpdeskanticaporalato.org/) – fornisce informazioni e orientamento a cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, nonché agli operatori degli ETS, per offrire supporto tecnico-giuridico nella tutela dei migranti, oltre a workshop formativi su normative e buone pratiche.

Tutto ciò si inserisce in una progettazione integrata e trasversale che coinvolge in maniera sinergica entrambe le Piane (Piana di Gioia Tauro e Piana di Sibari), valorizzando le competenze e le esperienze delle organizzazioni del territorio. Si registra un ottimo livello di interazione tra i Comuni e le realtà locali, che hanno aderito con passione e impegno al programma, contribuendo alla costruzione di un sistema di welfare territoriale più equo e inclusivo.

Il pieno coinvolgimento di istituzioni, Comuni ed ETS sta rapidamente trasformando il progetto in realtà quotidiana, restituendo diritti e speranza a chi ha subito forme di grave sfruttamento lavorativo. Nei prossimi mesi, Su.Pr.Eme.2 amplierà il proprio raggio d’azione con nuove azioni di accompagnamento sociale, formazione professionale e campagne di sensibilizzazione rivolte all’intera comunità.