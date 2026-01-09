SuperEnalotto, a Lamezia Terme sfiorato il “6”: centrato un “5” da oltre 64mila euro
Gen 09, 2026 - redazione
Calabria in festa con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 8 gennaio, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 64.048,75 euro a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, presso il Tabacchi Curcio in corso Giovanni Nicotera, 72. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 9 gennaio, sale a 102,9 milioni di euro.