Successo all’Universitá “Mediterranea”: Oltre 200 Studenti a Lezione di Educazione Finanziaria con il Gruppo studentesco “Themis”

Il Gruppo Studentesco “Themis” ha confermato ancora una volta il suo impegno civile e formativo organizzando un seminario dedicato all’educazione finanziaria, un tema quanto mai attuale e necessario per le nuove generazioni. L’evento, che si è tenuto l’8 aprile 2026 presso il Lotto D del Dipartimento DIGIES dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ha registrato un’affluenza straordinaria: oltre 200 studenti hanno riempito l’Aula, dimostrando un vivo interesse verso la gestione consapevole del proprio futuro economico.

Un Parterre di Eccellenza

L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali del Prof. Massimo Finocchiaro Castro (Direttore del Dipartimento DIGIES), del Dott. Andrea Fuda (Presidente del Consiglio degli Studenti) e di Nicola Severino (Vice-presidente del Gruppo “Themis”). La moderazione è stata affidata ad Alessandro Spratico, Segretario di “Themis”.

Il dibattito è entrato nel vivo grazie agli interventi di esperti del settore accademico e bancario:

• Prof. Massimiliano Ferrara: Professore Ordinario presso l’Università Mediterranea.

• Prof. Bruno Antonio Pansera: Professore Associato presso l’Università Mediterranea.

• Dott. Arturo Callegari: Consulente Finanziario presso Fineco Bank S.p.A.

• Dott.ssa Marcella Daví: Dirigente della Banca d’Italia.

Perché l’Educazione Finanziaria è Cruciale Oggi?

L’educazione finanziaria non è solo una questione di numeri o grafici; è uno strumento di libertà e responsabilità. In un mondo economico sempre più complesso, possedere le basi per comprendere il risparmio, gli investimenti e la gestione del rischio significa:

– Consapevolezza nelle Scelte: Evitare trappole del debito e saper valutare criticamente i prodotti finanziari.

– Pianificazione del Futuro: Imparare a costruire una “rete di sicurezza” fin dai primi anni di università o lavoro.

– Cittadinanza Attiva: Capire come l’economia influenzi la società e partecipare alle decisioni collettive con maggiore cognizione di causa.

Come sottolineato dal claim dell’evento — “Costruire Competenze per il Domani” — la finanza non deve più essere vista come una materia ostica per pochi eletti, ma come un pilastro fondamentale del bagaglio culturale di ogni giovane cittadino.