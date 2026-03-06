Stradolcevita: A Cittanova l’8 marzo si attraversa la bellezza delle donne

Le strade del paese diventano un percorso di cura, arte, cibo e comunità

L’8 marzo Cittanova non ospiterà semplicemente un evento.

Diventerà un racconto da attraversare.

Con StraDolceVita, la cittadina calabrese si trasformerà per un giorno in un percorso urbano fatto di incontri, musica, arte, teatro, relazioni e momenti dedicati al benessere. Dalle 10:30 alle 17:00, le vie del paese si animeranno di presenze, voci, gesti e attività pensate per celebrare la donna nella sua dimensione più profonda: non come immagine, ma come pensiero, sensibilità e forza silenziosa.

Ideata e promossa dal Centro Estetico Dolcevita di Loredana Trimarchi, con il patrocinio del Comune di Cittanova, la manifestazione nasce da una visione precisa: superare il modello tradizionale dell’evento da palco per costruire invece un’esperienza partecipata, da vivere camminando.

Ci saranno strade da percorrere liberamente, soste da scegliere e luoghi da attraversare secondo il proprio ritmo. Il pubblico potrà muoversi senza un itinerario obbligato, fermandosi dove qualcosa richiama l’attenzione, dove nasce una conversazione o dove un gesto artistico trasforma lo spazio quotidiano.

La partenza simbolica avverrà dal Centro Estetico Dolcevita, in via Antonino Fazzari 15, da cui prenderà avvio una passeggiata che attraverserà alcune delle vie principali del paese fino a Piazza Calvario.

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato dai “Mondi” di StraDolceVita, spazi tematici distribuiti lungo il percorso, ognuno dedicato a un aspetto della vita e della relazione.

Il Mondo della Cura offrirà momenti dedicati al benessere della persona e alla prevenzione.

Qui il pubblico potrà vivere un percorso sensoriale che coinvolge i cinque sensi, insieme a momenti di riflessione e workshop dedicati alla consapevolezza e all’empowerment femminile.

Il Mondo dei Bambini accoglierà i più piccoli con laboratori creativi, attività ludiche e narrazione, permettendo alle famiglie di vivere l’evento in serenità e trasformando la manifestazione in un’esperienza condivisa tra generazioni.

Nel Mondo Cibo, il nutrimento diventerà parte del racconto della giornata: proposte gastronomiche ispirate alla dieta mediterranea, alla cucina vegetariana e alle tradizioni locali inviteranno a riscoprire il rapporto tra alimentazione e cura del corpo.

Il Mondo Barattiamo sarà invece uno spazio dedicato allo scambio di oggetti e di saperi, un piccolo laboratorio sociale che mette al centro il valore della condivisione e delle relazioni.

Grande spazio sarà dedicato anche all’arte con il Mondo Arte, che ospiterà la mostra collettiva delle opere partecipanti al concorso nazionale “Raccontami di Lei”. Attraverso scrittura, fotografia, video e arti visive, gli studenti delle scuole superiori sono stati invitati a raccontare la donna oltre gli stereotipi, esplorandone la dimensione più autentica e profonda. Le opere selezionate saranno esposte lungo il percorso della manifestazione, diventando parte integrante dell’esperienza urbana.

Durante tutta la giornata, Cittanova sarà animata da performance diffuse di musica, danza e recitazione. Artisti e musicisti accompagneranno il pubblico lungo il cammino, trasformando angoli e piazze in spazi di espressione artistica e creando una trama di suoni e gesti che attraverserà il paese.

Il momento finale si svolgerà in Piazza Calvario, dove l’Orchestra di Delianuova chiuderà la giornata con un’esecuzione pensata non come semplice spettacolo conclusivo, ma come sintesi simbolica di un percorso condiviso.

StraDolceVita nasce dal desiderio di portare la cura fuori da uno spazio privato e trasformarla in un’esperienza pubblica e comunitaria.

«Ogni giorno, nel nostro lavoro, incontriamo storie, sensibilità e fragilità che raccontano molto della forza delle donne», spiega Loredana Trimarchi, titolare del Centro Estetico Dolcevita. «Con StraDolceVita abbiamo voluto restituire questo patrimonio umano alla comunità, creando un momento in cui la bellezza non sia solo estetica, ma anche relazione, pensiero e presenza».

Il progetto è stato sviluppato con il coinvolgimento di numerose realtà del territorio — associazioni, scuole, artisti e professionisti — con l’obiettivo di costruire un evento aperto e partecipato.

StraDolceVita si presenta così come un gesto collettivo, un invito a rallentare, incontrarsi e riscoprire la bellezza che nasce dalle relazioni.

Diventerà un’esperienza da attraversare.