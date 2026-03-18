Strade prive di manutenzione. SP1 a “Cannavà”, la curva che fa paura, come tante altre strade…della provincia “Metropolitana” reggina

Di GiLar

Riceviamo spesso segnalazioni da parte di lettori che riguardano problemi sulla condizione delle strade della provincia metropolitana, quello che cerchiamo di fare è segnalarli per poter avere un riscontro immediato, ma veniamo puntualmente ignorati, così è stato quando ci siamo occupati della strada di collegamento tra Taurianova e Rosarno, dove quando piove, essendo molto frequentata in certi tratti si rischia la vita per l’imponente allagamento che si crea, formando un torrente artificiale. Così è stato per il Quadrivio di Bombino dove in questi giorni piovosi, quel tratto che collega Taurianova, Rizziconi ed altri paesi con Polistena, comprese le autoambulanze che si dirigono verso l’Ospedale di Polistena, lo si affronta con molta paura perché nelle giornate piovose, è quasi impraticabile. Lo abbiamo fatto per le strade che collegano le zone pre-aspromontane. E abbiamo fatto nostra la battaglia sul pericolo di aprire la cosiddetta Superstrada “Jonio-Tirreno” con le gallerie Limina e Torbido in manutenzione, e siamo stati delle voci fuori dal coro perché per amore del “dio economia”, chissenefregava. Fortunatamente non è accaduto nulla, però noi siamo rimasti voci nel deserto.

Oggi ci occupiamo di un’altra segnalazione, l’ennesima, quello della curva a ridosso della Frazione Cannavà e sono le foto che parlano da sole, a voi le conclusioni.