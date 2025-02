Standing ovation per il cantautore calabrese Brunori Sas che incanta il Festival di Sanremo

Un altro grande successo per il cantautore calabrese di San Fili che anche nella terza serata ha letteralmente incantato il pubblico del Festival di Sanremo con il suo brano “L’albero delle noci”. Una canzone intensa d’autore che è riuscita a far emozionare il pubblico del festival della canzone italiana. Inoltre a mezzanotte uscirà il suo nuovo album “L’albero delle noci”. Un testo di grande spessore che fa molto riflettere e che porta nella città ligure l’orgoglio di essere calabrese, e di essere cresciuto “in una terra crudele dove la neve si mescola al miele. E le persone buone portano in testa corone di spine. Ed ho imparato sin da bambino la differenza fra il sangue e il vino”.

L’orgoglio di una Calabria che ancora nonostante i gravi problemi che la affliggono, non ha smesso di sognare e di coltivare la speranza per una dignità che merita. Il codice per votare Brunori con il televoto è “02” con SMS al numero 4754751 e da telefono fisso numero 894001. Forza Dario! (GiLar)