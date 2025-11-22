Sportello antiusura e contrasto alla ludopatia: protocollo d’intesa tra Lions Club Polistena “Brutium” e Caritas

Il Lions Club Polistena “Brutium” ha firmato un importante protocollo d’intesa con la Caritas

Diocesana rappresentata dal direttore Dott. Michele Vomera. Il risultato odirerno è il frutto di

un dialogo costruttivo che segue la benedizione del Vescovo della nostra diocesi Mons.

Giuseppe Alberti.

Il tutto per offrire, anche a Polistena presso la sede del nostro club, il supporto necessario per

dare le giuste risposte ad una piaga sociale dilagante come l’usura e la ludopatia.

Il Lions Club Polistena “Brutium”, in sinergia con la Caritas e l’associazione “i segni dei tempi”,

intende contribuire in maniera attiva al presidio di legalità e di salvaguardia del bene comune.

In un territorio come il nostro bisogna fare fronte comune per aiutare e sostenere tutte quelle

persone che si trovano a vivere una situazione di difficoltà e disagio.

Come sempre il Lions Club di Polistena farà la sua parte e darà il proprio contributo, libero e

disinteressato, per l’affermazione dei diritti di cittadinanza.

È attivo quindi a Polistena, presso la nostra sede di Via Catena nº45 uno sportello che offrirà

ascolto e supporto concreto per questa e altre problematiche con il contributo gratuito dei

nostri soci professionisti, avvocati, bancari, psicologi, ecc.

Chi ha bisogno d’aiuto può contattare il Lions Club Polistena “Brutium” al numero 376 0907047

saremo pronti a darti tutto l’aiuto necessario.