Spazio Civico Cittanova, “Dopo la missiva del Prefetto, ora il Sindaco ne prenda atto e liberi la città dalla sua ingombrante presenza”

L’ultima missiva a firma del Prefetto di Reggio Calabria, indirizzata al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri Comunali cittanovesi, segna il punto di non ritorno per un’Amministrazione Comunale che ha scambiato le istituzioni per un bene privato. Quella che il Sindaco ha presentato ieri ai cittadini come una situazione sotto controllo è, nei fatti, un “preavviso di sfratto” motivato da un conflitto di interessi che denunciamo da tempo. Per oltre due anni, l’avvocato sindaco è rimasto aggrappato alla poltrona, ignorando l’etica pubblica e anteponendo il proprio ego al bene della collettività. Eludere la verità, propinando alla cittadinanza una narrazione di comodo, alterando la realtà dei fatti comunicati dalla Prefettura, è l’ultimo atto di un’Amministrazione ormai priva di dignità politica. Il Movimento Spazio Civico, nel solco dell’azione politica intrapresa finora, non può che sottolineare l’inadeguatezza di chi sta tenendo in ostaggio un’intera comunità per pura ambizione personale, avallato da chi, nell’ombra, altrettanto colpevole, continua a sostenerlo. La nostra città non può più permettersi di restare ferma, paralizzata dai problemi legali di chi dovrebbe guidarla. È tempo di voltare pagina. La Prefettura ha tracciato la strada: ora il Sindaco ne prenda atto e liberi la città dalla sua ingombrante presenza.