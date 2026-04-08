Sparatoria in pieno centro a Tropea, ferito un uomo, fermato il presunto autore

Sparatoria nel centro cittadino di Tropea, dove secondo le prime ricostruzioni, una persona è rimasta ferita: la vittima è un uomo di 38 anni, meccanico incensurato, immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Gli elementi raccolti finora portano a escludere un collegamento con ambienti criminali, alla base dell’agguato ci sarebbe una disputa personale. L’aggressore si è dato alla fuga subito dopo aver sparato, ma sarebbe già stato individuato dagli investigatori: sarebbe attualmente nella caserma dei carabinieri di Tropea per essere interrogato. Non si esclude, inoltre, che l’arma utilizzata fosse detenuta illegalmente, in assenza di un regolare porto d’armi.