Sparatoria a Cosenza, operaio ferito a una gamba. Indagini in corso

Una sparatoria si è verificata oggi pomeriggio nel quartiere “Serra Spiga”, a Cosenza. Un uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco a una gamba e trasportato al pronto soccorso cittadino per le cure del caso. La vittima della sparatoria non sarebbe comunque in pericolo di vita. Dalle prime indiscrezioni sembra che ci sia stato un diverbio scoppiato nel quartiere San Vito a Cosenza è rapidamente degenerato in una violenta sparatoria, lasciando un operaio ferito. Sull’accaduto i carabinieri, intervenuti sul luogo in cui si è verificato il fatto, hanno avviato le indagini.