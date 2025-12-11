Approdo Calabria

Sostituiva e asportava le piante autorizzate al taglio per aver maggior profitto, denunciato un imprenditore boschivo in Calabria

Dic 11, 2025 - redazione

Importante operazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Serra San Bruno (VV), impegnato in un controllo del territorio disposto dal Gruppo CC Forestale di Vibo Valentia. I militari hanno denunciato un imprenditore forestale del luogo, ritenuto responsabile del taglio irregolare di un lotto boschivo composto da piante di faggio, abete e douglasia, ricadente all’interno del Parco Regionale delle Serre e di proprietà del demanio regionale.

Secondo quanto accertato dagli uomini dell’Arma Forestale, l’indagato avrebbe alterato la “martellata” – il contrassegno che individua le piante autorizzate al taglio – sostituendo gli alberi regolarmente segnati con altri di diametro superiore. Non solo: sono state individuate anche numerose piante non autorizzate, abbattute e asportate dopo averne occultato le ceppaie.

In totale risultano trafugate 96 piante, tra cui 47 esemplari di douglasia e 49 di abete bianco, per un valore complessivo stimato in circa 25.000 euro.

All’imprenditore sono stati contestati diversi reati: furto aggravato, danneggiamento aggravato, deturpamento di bellezze naturali, oltre alla violazione del vincolo paesaggistico e delle norme che regolano le aree protette. A suo carico è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa di 15.300 euro per violazioni in materia di polizia forestale.

