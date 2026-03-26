Sorvoli militari e voli tecnici su Reggio Calabria: cosa sta succedendo davvero nei cieli dello Stretto

✈️ Sorvoli dei caccia e prove per l’anniversario

Il forte rumore e il passaggio ravvicinato di jet militari osservati nei cieli di Reggio Calabria non sono un’anomalia né un segnale di emergenza.

Si tratta, infatti, delle prove operative legate al 103° anniversario dell’Aeronautica Militare, che si celebra il 28 marzo.

I sorvoli in formazione stretta fanno parte dell’addestramento dei piloti intercettori, chiamati a garantire:

sincronizzazione perfetta

precisione nei tempi di passaggio

riferimenti visivi sul territorio

Il transito registrato alle 17:17 non è casuale: rientra in parametri tecnici legati a luce, visibilità e orografia, fondamentali per operazioni su velivoli avanzati come gli Eurofighter Typhoon e gli F-35 Lightning II.

Il forte impatto acustico percepito dai cittadini è dovuto ai propulsori Eurojet EJ200, utilizzati in regime subsonico ad alta spinta: quindi nessun boom sonico, ma un rumore comunque intenso e perfettamente normale.