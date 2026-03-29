Solidarietà e dolcezza: donate uova di Pasqua ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico

Una giornata all’insegna della solidarietà e del sorriso quella vissuta oggi presso l’ospedale pediatrico, dove sono state consegnate numerose uova di Pasqua ai bambini ricoverati.

L’iniziativa è stata promossa con grande entusiasmo dalla nota agenzia ‘andreacogliandroeventi‘ e dall’associazione “Mbuttaturi” della Varia di Palmi, da sempre impegnati in attività di carattere sociale e culturale. I volontari hanno fatto visita ai reparti pediatrici, portando non solo dolci doni, ma anche un momento di vicinanza e calore umano ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di regalare un sorriso e un attimo di spensieratezza ai bambini che stanno affrontando un periodo delicato, trasformando la Pasqua in un’occasione di condivisione e speranza.

“Anche un gesto semplice può fare la differenza – sottolineano i promotori – soprattutto quando si tratta di bambini. Vedere i loro sorrisi è il dono più grande per tutti noi”.

Gli organizzatori ringraziano il personale sanitario per la disponibilità e l’accoglienza, nonché tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

Un piccolo gesto che dimostra come la solidarietà possa illuminare anche i momenti più difficili.