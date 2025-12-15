Solidarietà dell’Amministrazione comunale di Gioia Tauro alla Cooperativa Valle del Marro

L’Amministrazione comunale di Gioia Tauro e il Sindaco esprimono la propria ferma condanna per il grave episodio di intimidazione ai danni della Cooperativa Valle del Marro, colpita per la terza volta dal furto di arance.

Tali atti rappresentano un attacco non solo a una realtà produttiva del territorio, ma ai valori fondamentali di legalità, convivenza civile e rispetto delle regole su cui si fonda la comunità locale.

Il Sindaco e l’intera Amministrazione comunale manifestano la propria piena solidarietà e vicinanza ai soci e ai lavoratori della Cooperativa Valle del Marro, riconoscendo e apprezzando l’impegno costante, la serietà e il senso di responsabilità che caratterizzano ogni loro azione.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio sostegno a tutte le realtà che operano nel rispetto della legalità e conferma la volontà di continuare a promuovere e difendere iniziative imprenditoriali e sociali che contribuiscono allo sviluppo sano del territorio.

Si confida nel lavoro delle autorità competenti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e si assicuri la tutela di chi quotidianamente opera nel solco della legalità.