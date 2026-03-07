Sinopoli, mezzi incendiati alla Soseteg: la solidarietà della Filca Cisl Calabria

Il segretario regionale Christian Demasi condanna l’atto intimidatorio e invita a difendere il lavoro e la legalità nei cantieri.

Arriva anche dal mondo sindacale una ferma presa di posizione dopo l’atto intimidatorio avvenuto a Sinopoli, dove ignoti hanno incendiato nella notte due mezzi della ditta Soseteg, azienda reggina impegnata nei lavori per la realizzazione della rete in fibra ottica per conto della società Sielte.

A esprimere solidarietà all’impresa colpita è Christian Demasi, segretario regionale della Filca Cisl Calabria, che condanna con decisione quanto accaduto e ribadisce la necessità di difendere il lavoro e la legalità nei territori.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà all’azienda Soseteg e a tutti i lavoratori coinvolti per il grave atto intimidatorio subito – afferma Demasi –. Episodi di questo tipo rappresentano un attacco non solo a un’impresa, ma all’intero sistema produttivo e al diritto di lavorare in condizioni di sicurezza e legalità”.

Il segretario regionale della Filca Cisl sottolinea come gesti di questa natura colpiscano direttamente lo sviluppo dei territori, soprattutto quando riguardano cantieri e attività infrastrutturali fondamentali per la modernizzazione delle comunità locali.

“Le imprese e i lavoratori che operano nei cantieri – prosegue Demasi – contribuiscono ogni giorno alla crescita e al progresso dei nostri territori. Per questo non possiamo permettere che intimidazioni e violenze mettano a rischio investimenti, occupazione e futuro”.

La Filca Cisl Calabria invita inoltre le istituzioni e le forze dell’ordine a proseguire con determinazione nel lavoro di contrasto a ogni forma di criminalità, affinché episodi del genere non possano frenare l’impegno di imprese e lavoratori.

“Siamo certi – conclude Demasi – che la risposta più forte sarà quella della legalità e della presenza dello Stato. A Soseteg e ai suoi lavoratori va il nostro sostegno e l’augurio di poter continuare a operare con serenità e sicurezza sul territorio”.