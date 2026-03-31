Siderno, Alessandro Archinà è il nuovo assessore della Giunta Fragomeni 

Il Dottor Alessandro Archinà è il nuovo assessore della Città di Siderno. A lui sono state attribuite le deleghe a Sport, Politiche della Casa, Manutenzione, Decoro Urbano e Verde Pubblico, Cimiteri, Edilizia Scolastica, Manifestazioni e Rapporti con le Associazioni.
La nomina è giunta con l’odierno decreto del Sindaco Mariateresa Fragomeni, a conclusione di un percorso di condivisione dei criteri di individuazione, condotto all’interno del gruppo consiliare di maggioranza e in seno al circolo cittadino del Partito Democratico, dopo le dimissioni di Carlo Fuda, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto sin dall’inizio della consiliatura.
La figura del Dottor Archinà, che fin qui ha egregiamente ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Comunale, ha incontrato un generale gradimento nel corso delle consultazioni, alla luce delle sue indiscusse qualità personali, dell’impegno da sempre profuso a favore della comunità cittadina, e della competenza politica che certamente saprà tradurre in capacità amministrativa nel nuovo ruolo.
Ad Alessandro Archinà vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Amministrazione Comunale.
Il gruppo di maggioranza ha subito trovato un’intesa sul candidato alla carica di Presidente del Consiglio Comunale con l’auspicio che anche i gruppi di minoranza possano convergere su una designazione unitaria, che sarà sottoposta alla loro attenzione.