“Sicurezza stradale a Gioia Tauro: urgenza di interventi per la segnaletica e le voragini”

DI CLEMENTE CORVO

La sicurezza stradale è un tema fondamentale per ogni cittadino, e a Gioia Tauro ci sono ancora molte sfide da affrontare. L’incidente avvenuto oggi in via Giovanni XXIII ha, ancora una volta, messo in evidenza le lacune relative alla segnaletica stradale in città, confermando la necessità di un intervento urgente per migliorare la situazione, anche se le cause dell’incidente sono ancora tutte da accertare.

Ma non è solo questa la strada a essere interessata: anche l’adiacente via Diaz e tante altre vie della città necessitano di una messa a norma della segnaletica orizzontale e verticale. Siamo consapevoli che l’amministrazione comunale sta lavorando per migliorare la qualità della vita dei cittadini, e apprezziamo gli sforzi fatti finora. Tuttavia, ci permettiamo di sottolineare l’importanza di questo tema e di chiedere un ulteriore impegno per risolvere la situazione.

La mancanza di segnaletica adeguata può creare confusione e disorientamento, e può anche essere causa di incidenti e danni a persone e a cose. È quindi fondamentale che si prendano provvedimenti immediati per migliorare la segnaletica stradale in città.

Inoltre, ci sono ancora molte strade di Gioia Tauro che presentano buche e voragini che rappresentano un pericolo costante per i mezzi di trasporto e per le persone. Queste voragini, specialmente quando piove, si riempiono di acqua e diventano praticamente invisibili, creando un rischio ancora maggiore per chi transita su queste strade. È facile immaginare i danni che possono essere causati da una improvvisa entrata in una di queste buche o voragini, sia per i veicoli che per le persone.

Per questo, chiediamo all’amministrazione comunale un intervento immediato per la risoluzione dei problemi relativi alla segnaletica e alle voragini. Siamo certi che, con un impegno concreto e tempestivo, si possa migliorare la sicurezza stradale in città e prevenire incidenti e danni a persone e a cose.

* Pertanto chiediamo all’amministrazione comunale:*

– La messa a norma della segnaletica orizzontale e verticale in tutte le strade della città

– La riparazione delle buche e delle voragini presenti sulle strade

– L’adozione di misure concrete per migliorare la sicurezza stradale

Siamo fiduciosi che, insieme, possiamo lavorare per creare una città più sicura e più vivibile per tutti. Grazie all’amministrazione comunale per l’attenzione e per il lavoro che sta facendo per la nostra città.

