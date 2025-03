Sicurezza, Furgiuele (Lega): “bene bonifica campo rom Scordovillo”

“Bene la fase esecutiva della bonifica del campo rom di Scordovillo. Un’operazione attesa da 50 anni e fondamentale per restituire sicurezza e decoro al territorio di Lamezia, a partire dall’ospedale Giovanni Paolo II, adiacente al campo, che ha dovuto convivere con degrado, illegalità, roghi di rifiuti tossici. Grazie all’impegno del ministro Piantedosi, si compie con determinazione un passo avanti in un impegno assunto da tempo: un’ennesima dimostrazione di come la Lega e il centrodestra a tutti i livelli istituzionali abbiano saputo, lavorando di concerto, portare a casa un importante obiettivo. Ora sarà determinante che anche Lamezia possa contare su una amministrazione territoriale di centrodestra, che sappia intercettare con convinzione le istanze del territorio e assicurare quel cambio di passo che i cittadini chiedono da tempo”.