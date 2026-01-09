Sfiorata la tragedia, esplode una palazzina, grave una donna ferita ustioni su tutto il corpo

Una palazzina è esplosa, forse a causa di una perdita di gas per il cattivo funzionamento di una bombola, dove una donna è rimasta ferita con ustioni su tutto il corpo e trasportata all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza. L’episodio si è verificato a Bisignano nel Cosentino, in via Muccone. L’episodio si è verificato a pochi chilometri dal centro storico del paese nel Cosentino. Nello stabile vivevano due donne 60enni, di cui una è rimasta illesa, riportando soltanto alcune escoriazioni e non avrebbe subito conseguenze rilevanti. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza, dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

Sono stati immediati gli interventi dei soccorsi, sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area; i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, e gli uomini della protezione civile. Presente anche il sindaco di Bisignano, Francesco Fucile, che ha seguito da vicino le operazioni, dichiarando che, “Il boato è stato sentito a chilometri di distanza ma per fortuna al momento non si registrano vittime. La macchina dei soccorsi è stata puntuale e operativa e siamo tutti qui a prestare assistenza. Le abitazioni vicine, al momento, non sembrano aver subito danni, ma avvieremo tutti i controlli necessari”.