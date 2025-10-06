“Settimana della Protezione Civile”. Evento a cura del Camilab (Unical) con la presenza della ministra Bernini e del Capo dipartimento Protezione civile nazionale Ciciliano

“Settimana nazionale della Protezione Civile” che si svolgerà giovedì 9 ottobre (ore 15)che vedrà la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria BERNINI e del Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio CICILIANO. La giornata, a cui prenderanno parte i massimi esperti del settore a livello nazionale, sarà accompagnata da una serie di seminari tecnici.

L’organizzazione dell’evento sarà a cura del CAMILAB con la referente professoressa Giovanna CAPPARELLI tra i massimi esperti nazionali nella prevenzione del rischio.