“Settimana della Protezione Civile”. Evento a cura del Camilab (Unical) con la presenza della ministra Bernini e del Capo dipartimento Protezione civile nazionale Ciciliano
Ott 06, 2025 - redazione
“Settimana nazionale della Protezione Civile” che si svolgerà giovedì 9 ottobre (ore 15)che vedrà la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria BERNINI e del Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio CICILIANO. La giornata, a cui prenderanno parte i massimi esperti del settore a livello nazionale, sarà accompagnata da una serie di seminari tecnici.
L’organizzazione dell’evento sarà a cura del CAMILAB con la referente professoressa Giovanna CAPPARELLI tra i massimi esperti nazionali nella prevenzione del rischio.