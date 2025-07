I Carabinieri della Compagnia di Catanzaro hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei fenomeni delittuosi nei luoghi della cosiddetta “movida” del quartiere Lido, area del capoluogo interessata dalla presenza di numerosi locali e flussi turistici.

Il servizio, articolato su un dispositivo composto da pattuglie della Stazione Lido e della Sezione Radiomobile della NORM di Catanzaro, ha consentito di sottoporre a controllo alcuni locali dediti alla somministrazione di bevande e alimenti, frequentati in particolar modo da giovani.

Nella circostanza, i militari dell’Arma hanno identificato gli avventori e verificato il possesso della documentazione amministrativa per l’esercizio delle attività, riscontrando, in due locali, l’assenza delle licenze previste all’art. 68 TULPS e comminando sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 500€.

Nel corso del servizio, inoltre, sono stati effettuati dalle pattuglie dell’Arma numerosi posti di controllo nel quartiere, anche con l’impiego dell’etilometro, strumento non solo repressivo ma anche di effettiva deterrenza.

Il bilancio finale è stato di due persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per vari reati, di 35 veicoli e 51 persone controllate, nonché l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per violazioni al C.d.S. per un importo complessivo di oltre 700 euro.

L’attività, inserita nel piano di intensificazione dei controlli estivi predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Catanzaro, proseguirà durante tutta la stagione estiva con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità nelle aree turistiche del capoluogo.