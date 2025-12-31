Sergi, “Rischio paralisi della gestione delle emergenze sanitarie all’ospedale di Locri”

In questi ultimi giorni abbiamo assistito ad una situazione molto grave al Pronto Soccorso dell’ospedale di Locri. Le immagini diffuse hanno documentato la situazione di ben sei ambulanze ferme con al loro interno pazienti che non hanno trovato posto nel pronto soccorso e sono rimasti a bordo dei mezzi che, a loro volta, essendo già occupati dai poveri malcapitati cittadini che hanno richiesto i soccorsi, non si sono potute muovere dall’ospedale. Tutto ciò comporta il rischio concreto di una paralisi della già precaria situazione di gestione delle emergenze sul territorio, già carente in condizioni normali per via delle ambulanze che troppo spesso viaggiano senza medici a bordo. Come Assemblea delle Minoranze riteniamo assurda e inaccettabile questa situazione e chiediamo l’intervento di tutte le componenti politiche ed istituzionali del territorio. Non serve a nulla, dunque, avere tanti rappresentanti regionali eletti sul territorio, siano essi di maggioranza o di opposizione se poi alla prova dei fatti si assiste ad un silenzio assordante su questa situazione ormai al limite della tolleranza sociale su un tema come la sanità che da decenni, ormai, vede la Locride subire questa situazione drammatica e non più accettabile. Auspichiamo, inoltre, che si alzi forte e chiara anche la voce dei Sindaci del nostro territorio con azioni concrete e che tali propositi non rimangano soltanto annunci fatti a favor di telecamera nelle Assemblee delle due assise dei Sindaci della Locride.

Pietro Sergi per l’Assemblea delle Minoranze Consiliari della Locride