Sergi (IdM), scioglimento dei Comuni, “intervenire sulle responsabilità personali”

Per la seconda volta mi trovo a interloquire con il Dottor Giuseppe Martorano, che riporta un intervento della Senatrice Minasi nel quale ci informa di aver presentato un disegno di legge per riformare l’attuale normativa sugli scioglimenti delle amministrazioni comunali. Da quel che leggo, mi pare che la proposta ricalchi quello che ormai tutti chiediamo a gran voce, già da tempo. Nella sua nota, il Dott Martorano, scrive: “intervenire sulle responsabilità personali, tutelando sindaci, assessori e consiglieri democraticamente eletti ed estranei ai fatti contestati, diventa un elemento imprescindibile di giustizia ed equità”. Come non condividere?! A tutto ciò va aggiunta la responsabilità dei dirigenti dell’Ente che in caso di scioglimento dovrebbero avere lo stesso trattamento degli amministratori democraticamente eletti, stroncando così la pessima pratica di addossare tutte le responsabilità a tutti gli amministratori a prescindere se questi ultimi abbiano avuto un ruolo o meno nelle eventuali responsabilità accertate di alcuni rispetto ad altri. Inoltre, da sempre faccio notare come uno scioglimento di amministrazione determini una sospensione della democrazia nel caso in cui nel periodo di commissariamento dell’ente infiltrato si dovessero svolgere le elezioni per il presidente e il consiglio metropolitano. Per come è adesso, i cittadini dei comuni sciolti sono tagliati fuori dalla possibilità di avere candidati consiglieri metropolitani. La riforma della legge sugli scioglimenti, la riforma delle elezioni del consiglio metropolitano, cioè la nefasta legge Delrio, il finanziamento statale ai comuni attraverso gli indicatori della spesa storica, le infrastrutture, soprattutto la trasversale Bovalino Bagnara, il completamento della nuova 106, la necessità di reinvestire nella prevenzione sul dissesto idrogeologico, leggasi rilancio delle assunzioni in Calabria Verde, sono i temi che aggiunti alla situazione disastrosa della Sanità, formano il programma di Italia Del Meridione in generale e di IDM Reggio Calabria in particolare. Ci auguriamo, dunque, chi ci siano altri partiti con i quali trovarsi a lavorare su questi temi che sembrano ormai dei tabù impronunciabili per qualunque partito.

Pietro Sergi

Segretario Provinciale Italia Del Meridione – area Metropolitana di Reggio Calabria