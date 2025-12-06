Sequestro immobile senza autorizzazione paesaggistica, tre indagati in Calabria

Il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Cosenza, al termine di una

articolata indagine, ha eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP del

Tribunale di Crotone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, su un immobile

realizzato abusivamente in Cirò Marina (KR), all’interno della fascia di rispetto ricompresa nei

300 metri dalla battigia. L’edifico era stato costruito in assenza della prescritta autorizzazione

paesaggistica che viene rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle

province di Catanzaro e Crotone.

L’esecuzione del provvedimento è il risultato di un meticoloso monitoraggio aereo della costa crotonese eseguito dallo speciale Reparto dell’Arma con la collaborazione dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, e rientra in un più ampio contesto di attività preventive e repressive delle condotte illecite perpetrate contro il patrimonio paesaggistico. Le attività di controllo eseguite dai militari TPC, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, sono state predisposte al fine di perseguire quei reati in tema di ambiente e paesaggio che deturpano le bellezze naturali sul territorio.

La struttura sequestrata, edificata in cemento armato e disposta su tre piani fuori terra ed

ancora allo stato rustico, presenta una superfice complessiva di 600 mq con un volume di circa

1000 mc e sarebbe stata destinata a struttura ricettiva Bed & Breakfast.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e i tre indagati, la cui posizione è

al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale

pronuncia di sentenza di condanna definitiva.