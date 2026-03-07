Sequestro di un arsenale di armi e munizioni in casa in Calabria

I Carabinieri della Stazione di Petilia Policastro, al termine di un mirato servizio di controllo del territorio e di attività investigativa svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio, hanno deferito in stato di libertà un uomo del posto per detenzione illegale di armi e munizioni. L’operazione trae origine da specifiche attività info-investigative sviluppate dai militari dell’Arma, che hanno consentito di individuare elementi utili a procedere ad una perquisizione domiciliare, nel corso della quale veniva rinvenuto un vero e proprio arsenale clandestino.

In particolare, all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro penale:

un fucile combinato calibro 16;

un fucile doppietta calibro 12 con canne mozzate;

una canna di fucile calibro 12;

un revolver calibro .38 con matricola abrasa;

parti di canna di fucile e diversi meccanismi di arma;

52 cartucce di vario calibro.

Tutto il materiale rinvenuto è stato immediatamente sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione conferma ancora una volta la costante azione di prevenzione e contrasto alla diffusione illegale di armi svolta dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, attività che riveste particolare importanza per la tutela della sicurezza pubblica.