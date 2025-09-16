Sequestrate piante di marijuana nel Crotonese, denunciato 48enne

Nella mattinata del 15 settembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Caccuri (KR), supportati da personale altamente specializzato della S.I.O. del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, hanno condotto un mirato servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, svolta in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal Procuratore Domenico Guarascio, ha consentito di individuare e sequestrare diverse piante di cannabis di notevoli dimensioni, nonché modiche quantità di marijuana già pronte per il consumo, rinvenute all’interno e nelle immediate pertinenze di due distinte abitazioni nel centro abitato di Caccuri. Al termine delle attività, un 48enne del posto è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto i militari, nel corso di una perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo e nelle pertinenze della stessa, hanno rinvenuto due piante di canapa indiana, una delle quali alta oltre due metri e un barattolo di vetro contenente 12 grammi di marijuana. L’operazione odierna conferma, ancora una volta, l’incessante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che rappresenta una grave minaccia per la salute dei cittadini e, in particolare, dei più giovani. L’impiego congiunto dei militari della Stazione di Caccuri e della S.I.O. del 14° Battaglione “Calabria” ha assicurato un dispositivo di controllo capillare e ad alta visibilità, capace di esercitare un’efficace azione deterrente e garantire una pronta risposta alle esigenze di sicurezza della collettività.