Seminara non può più aspettare: il calcio deve tornare

Basta con l’abbandono, basta con le promesse vuote. Seminara merita di più! Le strutture sportive di via Sant’Venere sono in condizioni vergognose, mentre intere generazioni di giovani sono state private di un luogo dove crescere, competere e rappresentare con orgoglio il proprio paese.

La ASD Seminarese ha deciso di riprendersi il suo posto. Dopo anni di silenzio, il calcio deve tornare a Seminara, con una squadra pronta a competere nel campionato di Terza Categoria e un settore giovanile che, fino a due anni fa, era il fiore all’occhiello del paese.

Ma senza interventi concreti, tutto questo resterà solo un sogno. E ora la domanda è semplice: il sindaco ha il coraggio di agire? Questa è la sua occasione per dimostrare con i fatti che tiene alla comunità, ai ragazzi e al futuro di Seminara. Il campo va sistemato, gli spogliatoi riqualificati, e lo sport deve tornare a essere una priorità.

Seminara non può essere ricordata solo per le sue difficoltà. Deve essere riconosciuta per la sua passione, la sua cultura e la sua forza. Ora è il momento di alzare la voce e fare la differenza!