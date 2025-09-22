Seminara, grande dolore per la perdita della piccola Beatrice Gioffrè, di soli cinque anni. Proclamato il lutto cittadino

Il Comune di Seminara partecipa con profondo dolore al lutto che ha colpito la nostra comunità per la scomparsa della piccola Beatrice Gioffrè, di soli cinque anni, venuta a mancare il 22 settembre 2025 dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia.

L’Amministrazione Comunale, profondamente commossa, si stringe con affetto e vicinanza ai genitori Giuseppe e Antonella – quest’ultima dipendente del nostro Comune – e alla sorellina Isabel, colpiti da questa dolorosa e prematura perdita.

Per testimoniare la partecipazione dell’intera città al dolore della famiglia, il Sindaco ha emanato l’Ordinanza n. 41/2025 con la quale viene proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie, che avranno luogo martedì 23 settembre 2025 alle ore 16.00 presso la Basilica della Madonna dei Poveri in Seminara.

In segno di cordoglio e rispetto:

– le bandiere esposte negli edifici comunali resteranno a mezz’asta fino alla conclusione dei funerali;

– si invitano cittadini, attività commerciali e associazioni a manifestare la propria partecipazione, evitando nello stesso orario comportamenti in contrasto con lo spirito del lutto cittadino.

L’intera comunità di Seminara, unita e solidale, condivide il dolore della famiglia Gioffrè e conserverà per sempre nel cuore il ricordo luminoso della piccola Beatrice.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Seminara