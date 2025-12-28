Sellia Marina, in un incidente stradale feriti due persone



Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è intervenuta nella tarda serata di ieri lungo la SS106, nel tratto compreso tra il comune di Simeri Crichi e la località La Petrizia nel comune di Sellia Marina, per un incidente stradale.

Una sola la vettura coinvolta, una Toyota Rav4 che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo, invadendo la corsia opposta al proprio senso di marcia, andando ad impattare violentemente contro il guardrail,

A bordo dell’autovettura due coniugi. La donna, rimasta ferita, veniva soccorsa dal personale sanitario mentre il conducente rimasto incastrato tra le lamiere ed il guardrail veniva estratto dall’abitacolo dal personale dei Vigili del Fuoco e affidato alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente. Sul posto carabinieri per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.