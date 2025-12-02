Scutellà 8m5S), “Trebisacce senza distaccamento dei Vigili del Fuoco: i territori senza tutela: presentata interrogazione”

“La sicurezza dei cittadini prima di tutto” è chiara la posizione della capogruppo del M5s.

Elisa Scutellà interroga la Regione e afferma “Dal mese di luglio 2024 il distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Trebisacce risulta inattivo, determinando un vuoto operativo in un’area caratterizzata da elevata vulnerabilità sismica, idrogeologica e da frequenti incendi boschivi”.

“ Chi vive e conosce i territori della zona ionica sa che si registra, ogni anno, un consistente afflusso anche turistico oltre che un elevato tasso di incidentalità sulla SS 106, con frequente necessità di interventi che purtroppo a volte arrivano troppo tardi!”

“Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B” afferma la capogruppo, “l’attuale situazione espone la popolazione a un rischio elevato, incidendo negativamente sulla capacità di risposta nelle emergenze e sulla percezione complessiva di sicurezza del territorio”

“Nell’interrogazione consiliare ho chiesto alla Regione quali iniziative urgenti intenda adottare, nell’ambito delle proprie competenze, per garantire il ripristino della copertura h24 del soccorso tecnico urgente nell’Alto Ionio cosentino e soprattutto se la Giunta regionale abbia effettuato una valutazione dell’impatto dell’inattività del distaccamento sulla sicurezza pubblica, sulla vulnerabilità dei territori e sul funzionamento del sistema regionale di protezione civile”

La disponibilità già manifestata a Trebisacce di ospitare un distaccamento permanente costituisce un presupposto concreto per un intervento strutturale e duraturo.

La Capogruppo del M5s conclude “nulla può essere lasciato al caso quando si tratta di sicurezza dei territori e dei cittadini, è necessario che la Regione dia risposte concrete, tra le altre, urge sapere se siano previste misure temporanee compensative in attesa della piena riattivazione del presidio dei Vigili del Fuoco”