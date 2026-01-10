Scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria, nessun danno. Stop ai treni tra Roccella e Melito

MILANO (ITALPRESS) – Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 a largo della Calabria, poco prima delle 6,00 di questa mattina. L’epicentro, secondo quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri. L’evento sismico, ben avvertito dalla popolazione tra Calabria Meridionale e Sicilia orientale, secondo la Protezione Civile non ha provocato danni. Nessuna richiesta di soccorso nè segnalazioni di danni sono giunte al momento alle sale operative dei vigili del fuoco.

A causa dell’evento sismico, la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale tra

Roccella Jonica e Melito di Porto Salvo per verifiche tecniche. I treni Regionali possono registrare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse sostitutive in bus. E’ quanto emerge dal sito di Trenitalia.

– foto screenshot INGV –

