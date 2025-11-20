Scoperto un deposito di armi e droga, arrestato un commerciante 43enne in Calabria

Un deposito di armi e droga è stato scoperto, a Strongoli, dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina in un locale adiacente all’abitazione di commerciante di 43 anni arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di un’arma alterata, una clandestina, numerose munizioni, nonché per furto aggravato di energia elettrica.

All’interno del locale, i militari hanno trovato circa 4 chili di marijuana in buste termosaldate, circa 100 grammi di cocaina, probabilmente non tagliata, circa 30 grammi di hashish, oltre ad altre modiche quantità di sostanza già suddivisa in dosi.

Inoltre nel magazzino erano custodite anche una pistola alterata con un silenziatore, con 69 munizioni, e un revolver con matricola abrasa, con 15 colpi.

I carabinieri, insospettiti da insoliti movimenti notati nei pressi dell’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, hanno deciso di intervenire con il supporto del cane Batik, unità cinofila del Nucleo carabinieri cinofili di Vibo Valentia, e di eseguire una perquisizione che ha portato alla scoperta del deposito e di un bypass che gli consentiva di eludere la misurazione dei consumi di energia elettrica.