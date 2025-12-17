Scoperte due strutture ricettive di una località balneare calabrese che non hanno pagato la Tari per un importo di 150 mila euro

Le attività info-investigative condotte dai finanzieri, focalizzate in via principale su un’accurata analisi documentale, nonché sui dati presenti nelle banche dati in uso al Corpo e sui contributi informativi forniti dagli enti locali, hanno consentito di individuare due strutture ricettive ubicate nella località balneare di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, che nel corso delle ultime 5 annualità hanno omesso il pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI), per un importo complessivo di quasi 150.000 euro. I tributi locali costituiscono una parte delle entrate attribuite agli Enti territoriali, necessarie al finanziamento dei servizi erogati ai cittadini e alle fasce più deboli della popolazione, ai fini del perseguimento dell’equità sociale, quale estrinsecazione del principio di solidarietà tutelato dalla Carta Costituzionale. Le attività condotte dai finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone si inseriscono nell’ambito di una più ampia azione a tutela delle entrate pubbliche messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia a contrasto di ogni forma di evasione, quale grave ostacolo alla crescita economica locale, nonché al corretto funzionamento del mercato e del tessuto imprenditoriale del territorio calabro.