Scontro tra auto nel Cosentino, 2 morti e 4 feriti

COSENZA (ITALPRESS) – Tragico incidente stradale nella notte nel Cosentino. Due ragazzi di vent’anni sono morti e altre quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 106 Jonica, nel territorio di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Le vittime viaggiavano su una Fiat Panda che, per ragioni da accertare, si è scontrata con un’Alfa Mito. Con le due vittime viaggiavano altri due ragazzi, feriti in modo grave. Più lievi le condizioni del conducente e del passeggero dell’altra auto.

Le due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534, la Cammarata-Stombi, con la statale 106. Sulla Panda viaggiavano 4 giovani, dai 16 ai 20 anni, tutti di Cassano allo Ionio. Per due di loro i soccorsi sono stati inutili, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Gli occupanti della Mito non sarebbero gravi.

(ITALPRESS).