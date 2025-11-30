Schianto mortale sulla SS106 a Sibari: muoiono due ventenni, quattro feriti gravi

Nello scontro tra una moto e una Fiat Panda una ragazza è stata operata d’urgenza; sul posto anche il medico legale per i rilievi

Un terribile incidente stradale si è verificato intorno alle 5:30 di questa mattina lungo la Statale 106 Jonica, nei pressi del bivio degli Stombi, a Sibari. Nello scontro — che ha coinvolto una Fiat Panda e una moto — hanno perso la vita due ragazzi di 20 anni. L’impatto, avvenuto nelle prime luci dell’alba, è stato così violento da rendere difficoltose le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre ai soccorritori, è giunto anche il medico legale per i primi accertamenti.

Feriti estratti dalle lamiere, una giovane operata d’urgenza

Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, alcune in modo grave. Una ragazza è stata operata d’urgenza con l’asportazione della milza, mentre un altro giovane è ricoverato in ospedale. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano, le ambulanze del 118 di Trebisacce e Corigliano-Rossano, la PET di Cassano Jonio e i vigili del fuoco, impegnati nell’estrazione dei feriti dalle lamiere. I feriti sono stati stabilizzati e trasportati negli ospedali di Corigliano-Rossano e Cosenza.