Sant’Andrea chiamata alla responsabilità: “con la lista unica il voto conta ancora di più”

In accoglimento ricorso degli Avv.ti Ceruso Michele e Bonini Antonio, la Corte di Cassazione Penale IV sezione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che aveva confermato le statuizioni civili nei confronti dell’Arch. Cardona, ex dirigente ufficio tecnico del comune di Taurianova e di Vicari Antonio responsabile di apposito […]