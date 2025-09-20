Sanità: Occhiuto, “commissari nominati da Conte non ha fatto nulla. reddito di dignità? È una fake news”

“Che in Calabria la sanità non funzionasse è un dato, siamo commissariati da quindici anni. Gli ultimi tre commissari prima di me li aveva nominati il governo Conte. Il primo sosteneva di essere stato drogato prima delle interviste, il secondo disse in pieno Covid che per contagiarsi fosse necessario baciarsi con la lingua, il terzo era un questore, una brava persona, ma non ha investito un euro”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista al “Quotidiano Nazionale”.

Lei sarà ricordato per aver assunto i medici cubani. “E per fortuna. Mi hanno preso in giro e ora li vorrebbero dappertutto. Ma in generale ho fatto 5mila assunzioni a fronte di 2.500 pensionamenti. Se non lo avessi fatto avremmo dovuto chiudere reparti in tutta la regione. Invece stiamo realizzando tre nuovi ospedali: Sibaritide, Vibo, e Palmi”.

Se rieletto riprenderà il ruolo di commissario? “Non ce ne sarà più bisogno. In questi anni abbiamo appianato i debiti e ricostruito una contabilità che in certe Asp si tramandava oralmente. Ora è tutto certificato, niente più commissari”.

“Vedo un grande entusiasmo. Se dovessi misurare il clima le direi che è addirittura migliore di quello del 2021. Sono convinto che, in Calabria come altrove, l’auspicio della sinistra di avere la propria rivincita su Meloni con le Regionali si infrangerà contro i risultati”.



Contro di lei, con Tridico, si è riunito un campo larghissimo. “Non ho timori. Anzi, ho la netta sensazione che quel campo largo nelle urne si restringerà di molto”.

Il reddito di dignità regionale? “È una fake news, semplicemente perché non si può fare. Un’iniziativa del genere non si potrebbe finanziare con i fondi europei e non ci sono altri fondi sufficienti per realizzarlo. Dunque, se un economista, quale Tridico è, dicesse una cosa del genere in un’aula universitaria dovrebbe poi spiegare come è possibile che sia diventato professore”.

Lei è così sicuro sia un bluff? “Legga bene la proposta: quando a sinistra dicono reddito di dignità, in realtà non parlano altro che di tirocini. Tirocinanti io in Calabria ne ho ereditati circa 4mila dalla precedente Giunta di centrosinistra e con gran fatica li sto stabilizzando”.