Sanita’, monta la polemica tra i sindaci Tripodi e Ranuccio. Intanto il 27 a Cosenza si incontreranno tutte le associazioni per organizzare lo sciopero alla cittadella regionale

VIDEOMESSAGGIO DEL DIRETTORE DI APPRODO LUIGI LONGO

E’ polemica tra i sindaci di Polistena e Palmi, Tripodi e Ranuccio per la costruzione del nuovo ospedale di Palmi ed il rafforzamento dell’ospedale spoke di Polistena. Intanto a Cosenza il 27 febbraio si incontreranno tutte le associazioni calabresi per organizzare lo sciopero generale per avere una sanità funzionante.