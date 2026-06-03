Sanità, Barbuto (M5S): “Oncologia di Crotone eccellenza umana in locali da terzo mondo. Depositata interrogazione urgente”

“Il diritto alla salute non si esaurisce nella sola somministrazione delle terapie, ma esige il rispetto assoluto della dignità della persona e l’idoneità dei luoghi di cura. Quello che sta accadendo al reparto di Oncologia dell’Ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Crotone è un paradosso intollerabile che richiede risposte immediate”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barbuto, che ha depositato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Presidente Occhiuto.

L’iniziativa della consigliera pentastellata prende le mosse dalle vibranti denunce apparse sulla stampa locale, ma si fonda soprattutto su un’esperienza diretta e dolorosa. “Frequento purtroppo quel reparto da paziente – rivela Barbuto – e ho potuto constatare personalmente, con i miei occhi, lo stato di precarietà strutturale e di grave degrado logistico in cui l’utenza è costretta a ricevere le cure e il personale a operare”.

“Da un lato – spiega la consigliera del M5S – abbiamo un’équipe medica straordinaria, guidata magistralmente dalla Dott.ssa Carla Cortese, che ringrazio pubblicamente: professionisti encomiabili che con empatia e dedizione assoluta trasformano un reparto difficile in un’oasi di speranza. Dall’altro, ci scontriamo con una struttura fatiscente, dove la carenza di spazi calpesta i diritti minimi dei malati”.

Nell’interrogazione vengono evidenziate criticità logistiche pesantissime, a partire dalla coabitazione forzata tra i reparti di Oncologia e Nefrologia. “Una promiscuità inaccettabile – incalza Barbuto – che costringe pazienti ad altissima vulnerabilità e con gravi fragilità immunitarie a condividere persino i servizi igienici. Tutto questo accade mentre la richiesta di prestazioni oncologiche sul territorio crotonese è in costante e progressivo aumento. Non si può rispondere a un’emergenza epidemiologica stringendo gli spazi e riducendo i servizi”.

Attraverso l’atto ispettivo, la consigliera Barbuto chiede formalmente alla Regione l’attivazione immediata del Servizio Ispettivo Regionale o un mandato ispettivo urgente all’ASP di Crotone per verificare la conformità dei locali ai requisiti minimi di legge. Un’azione che la consigliera ha voluto blindare con una specifica clausola di salvaguardia: “Qualsiasi intervento ispettivo o correttivo dovrà avvenire garantendo la tassativa e totale continuità terapeutica in loco, senza alcuna interruzione dei servizi e scongiurando l’ipotesi di trasferimenti fuori provincia, che aggraverebbero soltanto il dramma dei pazienti e delle loro famiglie”.

“Il management sanitario e la politica regionale non possono continuare a fare cassa sulla pelle dei cittadini o a usare lo spirito di sacrificio dei medici come alibi per coprire l’immobilità delle istituzioni. Chiediamo tempi certi per i lavori di ristrutturazione, ampliamento e per la definitiva separazione logistica dei due reparti. Crotone e i malati oncologici meritano rispetto, dignità e cure in ambienti idonei”, conclude Elisabetta Barbuto.