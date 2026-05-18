Sangue sulle strade in Calabria. Ferruzzano piange Bruno, un ragazzo a soli 17 anni morto in un tragico incidente stradale

Ancora sangue e, soprattutto, ancora una vittima lungo la Statale 106, nota come la “strada della morte”, un incidente con dei risvolti drammatici quello che si è verificato nella Locride e precisamente a Bianco, nella tardissima serata di sabato, dove in un tragico scontro tra un’auto e una moto in zona Pardesca, ha perso la vita un ragazzo di 17 anni, originario di Ferruzzano, Bruno Morabito. Sul posto sono intervenuti, invano, i soccorsi e le forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

La morte di Bruno ha lasciato una comunità profondamente profondamente scossa e sprofondata nel dolore, tutta la cittadinanza di Ferruzzano si stringe attorno alla famiglia di Bruno in quella che è stata una notizia drammatica che ha raggelato il piccolo centro reggino, lasciando amici, conoscenti e istituzioni nello sconforto più totale. Bruno era conosciuto da tutti.

“In un momento di indescrivibile ed incommensurabile dolore, il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Ferruzzano si stringono, con sincera e commossa partecipazione, attorno alla famiglia di Bruno, alla madre Carmela, padre Giuseppe ed al fratello Leo, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Una tragedia che lascia sgomenta tutta la cittadinanza e che colpisce profondamente la nostra comunità”, ha scritto il Comune sui propri canali social.