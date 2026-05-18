Premio Culturale Internazionale Cartagine 2026 a Maria De Fazio

Giorno 15 maggio, si è tenuta all’ interno del Palazzo San Macuto (Camera dei Deputati)

la cerimonia della consegna ufficiale del Premio Culturale Internazionale Cartagine

2026”, promosso dall’ Accademia Cartagine 2.0, presieduta dal Generale Della Posta.

Un premio prestigioso che ha visto negli anni premiati eccellenti come ad esempio il

Presidente Giulio Andreotti, Gianni Letta, Kofi Annan, Antonio Zichichi, Lucio Dalla,

Ennio Morricone e tante altre personalità di fama internazionale.

Tra i premiati la catanzarese Dott.ssa Maria De Fazio, Assistente Sociale, Attivista

Antimafia e Divulgatrice Culturale, premiata nella sezione Impegno Sociale e

Volontariato. De Fazio vanta numerose collaborazioni in Associazioni e Accademia

nazionali e internazionali, quali Rainbow Diversamente Radio (progetto di

comunicazione sociale dell’ Associazione I Ragazzi della Barca di Carta) o ancora l’

Associazione Centro Ascolto Stella del Mare presieduta dalla Dott.ssa Stefania

Mandaliti.

Giurata e vincitrice di molti concorsi letterari internazionali, autrice inoltre di uno studio

sul rapporto tra le religioni monoteiste e la condotta morale, che sarà inserito nella

Collana “Parole Chiare – Tesi” con la Casa Editrice KIMERIK, curata dal professore

Giuseppe Piluso, socio ordinario dell’ Accademia.

La Dott.ssa De Fazio opera da molti anni sul territorio nazionale per il contrasto alle

diverse forme di violenza, nonché per la difesa dei diritti di alcune fasce fragili della

società, quali ad esempio gli anziani o le persone con disabilità.

De Fazio dedica questo importante traguardo ai ragazzi vittime di bullismo scolastico,

che ogni giorno si trovano a fronteggiare un annoso problema, causa di danni, a volte

irreversibili, alle vittime.