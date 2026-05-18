Premio Culturale Internazionale Cartagine 2026 a Maria De Fazio

Giorno 15 maggio, si è tenuta all’ interno del Palazzo San Macuto (Camera dei Deputati)
la cerimonia della consegna ufficiale del Premio Culturale Internazionale Cartagine
2026”, promosso dall’ Accademia Cartagine 2.0, presieduta dal Generale Della Posta.
Un premio prestigioso che ha visto negli anni premiati eccellenti come ad esempio il
Presidente Giulio Andreotti, Gianni Letta, Kofi Annan, Antonio Zichichi, Lucio Dalla,
Ennio Morricone e tante altre personalità di fama internazionale.
Tra i premiati la catanzarese Dott.ssa Maria De Fazio, Assistente Sociale, Attivista
Antimafia e Divulgatrice Culturale, premiata nella sezione Impegno Sociale e
Volontariato. De Fazio vanta numerose collaborazioni in Associazioni e Accademia
nazionali e internazionali, quali Rainbow Diversamente Radio (progetto di
comunicazione sociale dell’ Associazione I Ragazzi della Barca di Carta) o ancora l’
Associazione Centro Ascolto Stella del Mare presieduta dalla Dott.ssa Stefania
Mandaliti.
Giurata e vincitrice di molti concorsi letterari internazionali, autrice inoltre di uno studio
sul rapporto tra le religioni monoteiste e la condotta morale, che sarà inserito nella
Collana “Parole Chiare – Tesi” con la Casa Editrice KIMERIK, curata dal professore
Giuseppe Piluso, socio ordinario dell’ Accademia.
La Dott.ssa De Fazio opera da molti anni sul territorio nazionale per il contrasto alle
diverse forme di violenza, nonché per la difesa dei diritti di alcune fasce fragili della
società, quali ad esempio gli anziani o le persone con disabilità.
De Fazio dedica questo importante traguardo ai ragazzi vittime di bullismo scolastico,
che ogni giorno si trovano a fronteggiare un annoso problema, causa di danni, a volte
irreversibili, alle vittime.